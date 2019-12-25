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TikTok на время приостановит работу в России
Сегодня, 22:31
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TikTok на время приостановит работу в России

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Решение связано с законом о "фейках".

TikTok временно приостановил работу в России. Решение принял из-за закона о "фейках". Жители страны не смогут следить за прямыми трансляциями и добавлять новый видеоконтент. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой пресс-службу сервиса.

Компания призналась, что у нее в приоритете безопасность сотрудников и пользователей. Сейчас специалисты изучают возможные последствия нового закона.

Ранее на Piter.tv: ТикТок блогеры Наталья и Денис Быстровы заявили, что народ устал смотреть на звезд.

Фото: Pexels

Теги: временно приостановил работу, приложения, программы, санкции, тикток
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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