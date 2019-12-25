TikTok на время приостановит работу в России

Решение связано с законом о "фейках".

TikTok временно приостановил работу в России. Решение принял из-за закона о "фейках". Жители страны не смогут следить за прямыми трансляциями и добавлять новый видеоконтент. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой пресс-службу сервиса.

Компания призналась, что у нее в приоритете безопасность сотрудников и пользователей. Сейчас специалисты изучают возможные последствия нового закона.

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