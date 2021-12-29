ТикТок блогеры Наталья и Денис Быстровы: "Народ устал смотреть на звезд"

Пара с 2019 году снимает смешные ролики о семейной жизни, понятные каждому.

Жители Волхова (Ленинградская область) Наталья и Денис Быстровы уже третий год ведут блог в TikTok. Они снимают юмористические ролики, посвященные семейной жизни. За это время пара набрала более 800 тысяч подписчиков. Наталья рассказала Piter.TV, как супругам пришла идея снимать короткие ролики, как увлечение сказалось на основной работе, и почему пара хочет набрать миллион фолловеров.

Вне социальных сетей Наталья и Денис ведут корпоративы и праздники, это их основная работа. В какой-то момент мероприятия стали приносить меньше эмоций. В 2019 году супруги решили попробовать что-то новое для себя. Первые ролики набрали много просмотров, для семьи это было в новинку, а дальше — "затянуло".

Помимо TikTok жители Ленобласти начали развивать свой YouTube и Instagram. Там им удалось добиться 223 тыс. и 560 тыс. подписчиков, соответственно.

Наше знакомство с TikTok произошло через "ВКонтакте". Периодически видели там ролики и не понимали — что это, зачем это? Тогда наткнулись на какую-то семью, которая тоже снимает, и решили попробовать сами. Мы — люди, которые постоянно находятся в движении, не можем сидеть на месте. Попробовали. А сейчас, отношение, к соцсети, естественно, другое, потому что нам это нравится, для нас это развитие.

Начать вести блог было не так просто: сначала нужно было прочитать, изучить, как это работает, перенимать чужой опыт. Также нужно следить за трендами. По словам Натальи, от этого никуда не уйти. При этом блогеры выбирают только те, которые им нравятся. Они спокойно относятся к тому, если кто-то другой "ворует" их идеи для видео.

Мы за этим не следим и спокойно относимся к тому, если кто-то ворует идеи для видео. Это общество, это Интернет, и ты никуда от этого не денешься. Это в любом случае имеет место быть и оно будет, за этим не уследишь.

Наталья рассказала, что ведение блога положительно повлияло на их основную работу. Люди стали чаще узнавать и подходить, даже в других странах и аэропортах, не говоря уже о небольшом Волхове. Сначала реакция местных жителей для Дениса и Натальи была очень неожиданной: они не предполагали, что то, что они публикуют, так быстро разлетится.

По мнению Натальи, причиной популярности блога может быть то, что они с мужем "такие же простые люди, как и их зрители".

Народ устал смотреть на звезд. У них там красивая жизнь. А им приятнее смотреть на людей, которые живут так же, как и они, ничем от них не отличаются.

Блогер рассказала, что сейчас их цель — набрать миллион подписчиков. При этом какой-то особой выгоды за этим не стоит, это просто будет "приятно". Наталья отметила, что сейчас подписчики растут уже не так быстро, как в начале. Для стабильного роста нужно постоянно вести блог и (что особенно важно) проводить прямые эфиры.

В семье Быстровых помимо взрослых три ребенка. Дети иногда участвуют в роликах родителей. Наталья рассказала, что не запрещает детям пользоваться социальными сетями, в частности TikTok. Главное, чтобы они не находились там сутками.

Ограждать их от реальной жизни — нет. Я считаю, это глупо, потому что мы так же росли, и никто нас не ограждал. Мне кажется, что дети должны быть готовы ко всему и понимать, что для них хорошо, а что для них — плохо.

В планах Натальи и Дениса переехать в Петербург, так как в Волхове возможности ограничены. Для этого нужно дождаться окончания учебного года у детей.

Текст: Надежда Сибилева для Piter.TV

Обложка: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Видео: TikTok / bistrovi_live

Фото: ВКонтакте / Наталья Быстрова