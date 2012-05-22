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Прокуратура Приморского района заинтересовалась очередями для записи в 1 класс
Сегодня, 11:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Приморского района заинтересовалась очередями для записи в 1 класс

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В соцсетях появилась информация, что жители Приморского района, воспитывающие будущих первоклассников, провели минувшую ночь в очереди, рассчитывая устроить своих детей в школы.

Прокуратура Приморского района Петербурга контролирует соблюдение прав несовершеннолетних при зачислении в 1 классы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В соцсетях появилась информация, что жители Приморского района, воспитывающие будущих первоклассников, провели минувшую ночь в очереди, рассчитывая устроить своих детей в школы. Прокуратурой принимаются меры, направленные на надлежащий прием документов от всех обратившихся родителей и ликвидацию очереди.

В настоящее время администрацией района принято решение о возможности подачи соответствующих заявлений, в том числе посредством электронных обращений. 

С 6 июля в в Петербурге и Ленобласти начался второй этап записи дошкольников в первый класс

Фото: Piter.tv

Теги: очереди, школа
Категории: Лента новостей,

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