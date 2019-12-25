С 6 июля в Ленобласти начинается второй этап записи дошкольников в первый класс

До 5 сентября заявления могут подать семьи, проживающие на незакреплённых территориях.

С четверга, 6 июля, в 47-ом регионе начнётся второй этап подачи заявлений для зачисления детей в первые классы школ. Об этом сообщила пресс-служба Всеволожского района Ленобласти.

Этап продлится до 5 сентября. Заявления при этом смогут подать семьи, проживающие на незакреплённых территориях. Окончательное решение о зачислении ребёнка будет зависеть от наличия в образовательном учреждении свободных мест.

Напомним, что для подачи заявления родитель должен предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. Сделать это можно при помощи МФЦ, портала "Госуслуги" и непосредственно в учебном заведении.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году в университете в Гатчине откроется новый образовательный кластер.

Фото: Piter.TV