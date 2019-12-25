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В 2023 году в университете в Гатчине откроется новый образовательный кластер
Сегодня, 9:05
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В 2023 году в университете в Гатчине откроется новый образовательный кластер

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В 2024 году в Гатчине на базе местного института откроют новый образовательный кластер. Он будет связан в искусством.

В 2024 году в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий в Гатчине будет открыт новый образовательный кластер. Он будет функционировать в рамках программы "Искусство и креативная индустрия". Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской области.

Теперь у студентов Ленобласти есть возможность обучиться быть портными, дизайнерами и так далее. Кластер откроется в рамках федерального проекта "Профессионалитет", на который было выделено 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

Также эти средства пойдут на развитие еще трех учебных учреждений области: Всеволожский агропромышленный техникум, Приозерский политехнический техникум и Подпородский политехнический техникум.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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