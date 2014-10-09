Также в качестве подозреваемых проходят 2 заместителя женщины.

Задержанной директору школы в Невском районе Петербурга предъявили ещё одно обвинение во взяточничестве на 2 млн рублей. Также в качестве подозреваемых проходят 2 заместителя женщины. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу управления следственного комитета по городу.

Как полагает следствие, в период с марта 2021 по май 2023 года руководство школы получило свыше 2 млн рублей от двух горожан, которые якобы оплачивали предоставление спортивных помещений учреждения под мероприятия и тренировки.

Новое уголовное дело объединили с предыдущим: оно касается получения руководителем и её замами часть премий подчинённых. Общая сумма в рамках первого дела составляет 200 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что замдиректора центра реабилитации инвалидов заключили под стражу по делу о взятке.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)