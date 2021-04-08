Замдиректора центра реабилитации инвалидов заключили под стражу по делу о взятке

Сегодня, 27 июня, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил в СИЗО заместителя директора Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта. Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), размер которой более миллиона рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
Следствие утверждает, что до 20 июня Павел Сороковой угрожал ООО "Руспроектстрой" расторгнуть государственный контракт, равный сумме 3,6 млн рублей. Кроме того, он пригрозил внести фирму в список "недобросовестных" поставщиков. Компания планировала разработать проектно-сметную документацию по капремонту помещений лаборатории экспертизы и испытаний ортопедических протезов.
Для решения ситуации замдиректора потребовал миллион рублей. Часть – 250 тыс. рублей – уже была получена под контролем региональной ФСБ.
Обвиняемый настаивал на более мягкой мере пресечения, но суд отправил под стражу Сорокового до 19 августа.
Ранее мы сообщали о том, что задержан мужчина, устроивший дебош в кафе Балашихи.
Фото: Piter.TV
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