  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:45
96
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в кафе Балашихи

0 0

Мужчина вступил в конфликт с кассиром, разбил ей ноутбук и забрал кассовый аппарат. Возбуждено уголовное дело.

Представители Балашихинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали 40-летнего жителя Воскресенска, устроившего дебош в одном из подмосковных кафе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что мужчина закатил скандал в заведении на Колхозной улице: он вступил в конфликт с кассиром, разбил ей ноутбук и забрал кассовый аппарат.

Ночью, следуя по маршруту патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом объекте, расположенном в микрорайоне Железнодорожный.

Рассказали в ведомстве

Мужчина попытался сбежать через запасной выход, но росгвардейцы смогли задержать его, несмотря на оказанное сопротивление. Дебошир передан правоохранителям, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист закинул ногу на ногу и на полной скорости проехался по Минскому шоссе.

Видео: телеканал "360"

Теги: московская область, проишествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии