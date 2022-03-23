Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в кафе Балашихи

Представители Балашихинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали 40-летнего жителя Воскресенска, устроившего дебош в одном из подмосковных кафе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что мужчина закатил скандал в заведении на Колхозной улице: он вступил в конфликт с кассиром, разбил ей ноутбук и забрал кассовый аппарат.
Ночью, следуя по маршруту патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом объекте, расположенном в микрорайоне Железнодорожный.
Рассказали в ведомстве
Мужчина попытался сбежать через запасной выход, но росгвардейцы смогли задержать его, несмотря на оказанное сопротивление. Дебошир передан правоохранителям, возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист закинул ногу на ногу и на полной скорости проехался по Минскому шоссе.
Видео: телеканал "360"
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