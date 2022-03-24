Мотоциклист закинул ногу на ногу и на полной скорости проехался по Минскому шоссе

Также гонщик держал руль только одной рукой, провоцируя тем самым ДТП.

На Минском шоссе в Москве был замечен мотоциклист, который проехал по трассе в необычной позе и потенциально мог спровоцировать аварию. Кадры с места событий разместил телеканал "360".

Видео заснято в районе села Жаворонки. Судя по нему, байкер сел нога на ногу и разогнал мотоцикл до 110 км/ч.

При этом мужчина держал руль только одной рукой и вёл себя достаточно расслабленно. С учётом того, что на шоссе было много машин, подобное экстремальное вождение потенциально могло стать причиной ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что у сотрудника московского кафе застряла рука в мясорубке.

Видео: телеканал "360"