У сотрудника московского кафе застряла рука в мясорубке

Мужчину отвезли на консультацию к хирургу.

Бригада скорой помощи выдвинулась на помощь работнику мясной точки на северо-востоке Москвы. У мужчины во время работы застряла рука в мясорубке. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Происшествие случилось на улице Декабристов. Вытащить руку пострадавшего из мясорубки на месте у медиков не получилось, так как она вошла очень глубоко.

Мужчина подучил дозу обезболивающего. Его отвезли в ГКБ имени Жадкевича на консультацию к хирургу.

Ранее мы сообщили о том, что спустившегося на рельсы на станции метро "Выхино" мужчину привлекут к административной ответственности.

Фото: Piter.TV