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Спустившегося на рельсы на станции метро "Выхино" мужчину привлекут к административной ответственности

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Действия задержанного квалифицированы по статье "умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности".

Спустившегося на рельсы на станции метро "Выхино" мужчину привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел утром 21 июня. 35-летний мужчина спустился с платформы станции метро на рельсы, после чего самостоятельно поднялся обратно. Он признал полностью свою вину. Действия задержанного квалифицированы по статье "умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности".

Ранее мы сообщали, что лента интроскопа затянула руку 4-летнего ребенка на станции метро в Москве.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: выхино, московский метрополитен, нарушение, рельсы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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