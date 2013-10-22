Действия задержанного квалифицированы по статье "умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности".

Спустившегося на рельсы на станции метро "Выхино" мужчину привлекут к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел утром 21 июня. 35-летний мужчина спустился с платформы станции метро на рельсы, после чего самостоятельно поднялся обратно. Он признал полностью свою вину. Действия задержанного квалифицированы по статье "умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности".

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Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ