Лента интроскопа затянула руку 4-летнего ребенка на станции метро в Москве

Инцидент попал на запись видеокамеры.

Лента рентгеновского аппарата, который называется интроскоп, затянула руку четырехлетнего мальчика на станции московского метрополитена. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала "112". Авторы поста подкрепили свои слова видеозаписью. На кадрах видно, что малыш заходит на станцию подземки вместе с матерью. После того, как женщина отвлеклась от ребенка, подойдя к терминалу, тот просунул свою руку в ленту интроскопа. Затем устройство затянуло конечность пострадавшего. На крик сына россиянка обратила внимание. Она предприняла попытку освободить руку ребенка. Затем сотрудники метро выключили устройство и помогли малышу.

Смольный возобновил разработку документации для метро до Пулково.

Фото и видео: Telegram / 112