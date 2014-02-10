В Петербурге возобновили разработку документации для метро до Пулково

Градостроительную документацию необходимо выполнить до 15 декабря 2024 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга возобновил разработку градостроительной документации на строительство метро от станции "Проспект Ветеранов" до аэропорта Пулково. Как сообщил "Коммерсантъ", КРТИ выдало новое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания на перспективный участок Кировско-Выборгской линии метрополитена.

Градостроительную документацию необходимо выполнить до 15 декабря 2024 года. Предыдущее задание отменили из-за истечения срока: оно было выдано в феврале 2021 года, исполнить его было необходимо до 20 августа 2022 года.

На участке ветки предусмотрено строительство станций: "Ульянка", "Авиагородок" и "Пулково".

Ранее стало известно, что власти Петербурга рассчитывают в ближайшие 10 лет запустить 20 новых станций метрополитена и реконструировать 12 уже существующих. Для этого Обуховский завод изготовит дополнительные два тоннелепроходческих щита диаметром 5,63 м, два щита для прокладки наклонных ходов и семь тоннельных станционных блокоукладчиков.

Фото: Piter.tv