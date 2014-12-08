Беглов подтвердил планы по вводу 20 станций метро в ближайшие 10 лет

Для этого Обуховский завод изготовит дополнительные два тоннелепроходческих щита диаметром 5,63 м.

Власти Петербурга рассчитывают в ближайшие 10 лет запустить 20 новых станций метрополитена и реконструировать 12 уже существующих. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Александр Беглов.

Президент России поставил чёткие задачи по развитию метрополитена Санкт-Петербурга. Александр Беглов, губернатор

Для этого Обуховский завод изготовит дополнительные два тоннелепроходческих щита диаметром 5,63 м, два щита для прокладки наклонных ходов и семь тоннельных станционных блокоукладчиков.

На прошлой неделе щит "Надежда" уже заработал в стартовом котловане на Туристской улице, откуда начинается проходка зелёной ветки. "Надежде" предстоит установить 2555 железобетонных колец на участке тоннеля протяжённостью более 4,5 км.

Фото: Piter.tv