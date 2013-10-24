Щит "Надежда" запущен в сторону будущих станций «зёленой» ветки метро Петербурга

Проходка осуществляется в тестовом режиме.

В субботу, 10 июня, произошёл запуск горнопроходческого щита "Надежда" по "зелёной" ветке метро в строну будущей станции "Каменка". Проходка осуществляется в тестовом режиме. Событие запечатлел корреспондент Piter.TV.

"Надежде" предстоит установить 2555 железобетонных колец на участке тоннеля протяжённостью более 4,5 км. В городском правительстве подчеркнули, что продолжение Невско-Василеостровскую линии подземки окончательно решит проблему транспортной доступности Приморского района, который на данный момент является одним из самых густонаселённых в городе.

Добавим, что высота щита составляет 10 м, а его вес равен 1600 т. За сутки "Надежда" может установить 6-7 колец для создания тоннеля.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском метро установили 34 автомата для пополнения проездных.

Фото и видео: Piter.TV