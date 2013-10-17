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В петербургском метро установили 34 автомата для пополнения проездных
Сегодня, 14:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском метро установили 34 автомата для пополнения проездных

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Новые автоматы более компактные, надежные и экономичные, имеют большой экран.

На 26 станциях петербургского метрополитена установили 34 современных автомата по продаже и пополнению проездных билетов. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

При помощи установленного оборудования можно: проверить и пополнить проездной, активировать оплаченный дистанционно ресурс проездных билетов.

Новые автоматы более компактные, надежные и экономичные, имеют большой экран. До конца года в метрополитене запланирована установка еще 50 подобных автоматов.

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Фото: Комитет по транспорту

Теги: метро, проездной
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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