Круглосуточная парильня с водопадом работала в жилом доме Петербурга

В многоэтажке Невского района выявили нелегальную баню с сауной и хаммамом.

Незаконную круглосуточную баню с парильной сауной хаммамом и водопадом обнаружили в жилом доме на Слободской улице в Невском районе Санкт-Петербурга. О фактах самовольной перепланировки и жалобах жильцов сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь.

Жители многоквартирного дома обратились с жалобами на работу нелегальной бани, оборудованной в двух квартирах. По их словам, круглосуточная деятельность объекта вызывала опасения за состояние несущих конструкций здания. Сотрудники отдела межведомственной комиссии "Жилищного агентства Невского района" провели проверку и установили факт незаконной перепланировки и переустройства помещений. Собственнику было выдано предписание о приведении квартир в первоначальное состояние в срок до 30 мая 2024 года. Требование исполнено не было.

Во время осмотра специалисты зафиксировали трубу, выведенную через стену дома, из которой регулярно шел дым. Жильцы сообщили, что из-за этого они лишены возможности открывать окна. Также были зафиксированы жалобы на повышенную влажность и появление плесени в квартирах.

Андрей Рябоконь направил обращение в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести дополнительную проверку и установить причины, по которым баня с парильной, сауной, хаммамом и водопадом продолжает работать в жилом доме.

