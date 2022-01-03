Петербуржцам рассказали, где будут работать камеры на дорогах с 11 по 17 декабря

Места установки комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В период с 11 по 17 декабря 2023 года мобильные комплексы будут действовать на различных участках Петербурга и Ленинградской области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений. Об этом сообщили в Комитете по информатизации и связи.

Места установки комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Весь список адресов, где будут располагаться комплексы фотовидеофиксации, можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Фото: Piter.tv