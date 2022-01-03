  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам рассказали, где будут работать камеры на дорогах с 11 по 17 декабря
Сегодня, 12:58
116
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, где будут работать камеры на дорогах с 11 по 17 декабря

0 0

Места установки комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В период с 11 по 17 декабря 2023 года мобильные комплексы будут действовать на различных участках Петербурга и Ленинградской области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений. Об этом сообщили в Комитете по информатизации и связи.

Места установки комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Весь список адресов, где будут располагаться комплексы фотовидеофиксации, можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Фото: Piter.tv

Теги: нарушение, пдд, скорость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии