В пруду на проспекте Крузенштерна утонул 23-летний мужчина

Для поиска тела были задействованы водолазы.

В водоеме на намывных территориях Васильевского острова произошла трагедия. Как сообщили в городском управлении МЧС, жертвой стал 23-летний молодой человек.

Инцидент случился в пруду на проспекте Крузенштерна. О происшествии спасателям незамедлительно сообщили очевидцы.

Для поиска тела были задействованы водолазы. Погибшего обнаружили на глубине пяти метров в 25 метрах от береговой линии.

Ранее мы сообщили о том, что поисковая операция по пропаже трёхлетней девочки в посёлке Сапёрный завершилась трагедией.

Фото: Piter.TV