В Петербурге суд наказал проводницу, которая разбила iPhone о голову коллеги

Избитый проводник попросил строго не наказывать петербурженку.

Мировой судья судебного участка № 129 привлекла к административной ответственности жительницу Петербурга по статье о побоях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что 4 мая женщина, находясь в кабинете начальника резерва проводников, нанесла мобильным телефоном три удара по голове коллеги, причинив ему физическую боль.

В ходе судебного заседания женщина рассказала, что на тот момент работала проводником пассажирского вагона. По её словам, между ними произошел словесный конфликт. В какой-то момент коллега выхватил из её рук iPhone 17 Pro Max, ударил экраном о спинку скамейки, а затем бросил на кафельный пол и разбил дисплей. Возмущённая действиями коллеги проводница избила его тем самым гаджетом. После этого замначальника резерва проводников оттащил её и вызвал полицию.

Вину женщина признала, попросив учесть, что ее действия спровоцировало поведение потерпевшего. Сам проводник просил строго не наказывать даму. Также он возместил стоимость разбитого телефона. Суд назначил петербурженке наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что петербурженка получила 4 года колонии за сексуальное насилие над мужчиной.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)