Власти Петербурга связали рост заболеваемости COVID-19 с ноябрьскими концертами

Несколько концертных площадок привлекли к административной ответственности.

Межведомственный городской координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции определил несколько причин, по которым в Петербурге за последние недели наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Среди них ― концерты, которые прошли в конце ноября, и возросшая заболеваемость среди детей. Информация об этом содержится в информационной справке, которую опубликовал Смольный.

Заболеваемость среди детей достигла пика в конце ноября - начале декабря. Так как дети заражают взрослых, то вирусная инфекция распространяется и среди них. По данным на 19 декабря, в стационары поступило 913 взрослых пациентов, у которых диагностирована пневмония и коронавирус.

Есть и позитивная тенденция: 19-го декабря выздоровело за сутки почти на 28% больше, чем неделей ранее.

Напомним, что проведение массовых культурных мероприятий вызвало широкое обсуждение. Новость о концерте Басты в "Ледовом дворце" дошла до федерального Роспотребнадзора и премьер-министра. Руководство концертной площадки оштрафовали на 480 тыс. рублей. Также досталось и "Люмьер-Холлу". При этом клуб "А2" наказывать не стали.

Фото: kolekguitar / Instagram