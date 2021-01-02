Суд не стал наказывать клуб "А2" после концерта с 600 посетителями

В протоколе говорится о том, что в баре было грязно и пыльно, а посетители не соблюдали социальную дистанцию.

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по делу в отношении ООО "Клуб А2". Юридическому лицу вменялось нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, однако, как выяснил суд, события административного нарушения отсутствует.

В протоколе указывалось, что клуб нарушал законодательство 28-го ноября 2020. В этот день на площадке проходил концерт группы "Чиж & Со". На него пришли 600 посетителей. Из протокола следует, что некоторые из них были без масок. Кроме того, не соблюдалась социальная дистанция. В помещениях клуба не было бактерицидных облучателей воздуха, на антисептиках отсутствовала маркировка.

Осмотр бара №4 показал, что его санитарное содержание неудовлетворительно, в баре грязно, пыльно, личные вещи хранились совместно с посудой и продуктами и так далее.

В назначенный день юридическое лицо не явилось для составления протокола.

Суд всех выслушал, изучил материалы и производство по делу прекратил.

В ситуации с "Ледовым дворцом" все сложилось иначе. Его руководство оштрафовали на 480 тыс. рублей после концерта Басты.

Фото: vk.com/kkultspb