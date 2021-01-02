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Суд не стал наказывать клуб "А2" после концерта с 600 посетителями
Сегодня, 17:38
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Суд не стал наказывать клуб "А2" после концерта с 600 посетителями

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В протоколе говорится о том, что в баре было грязно и пыльно, а посетители не соблюдали социальную дистанцию.

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по делу в отношении  ООО "Клуб А2". Юридическому лицу вменялось нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, однако, как выяснил суд, события административного нарушения отсутствует.

В протоколе указывалось, что клуб нарушал законодательство 28-го ноября 2020. В этот день на площадке проходил концерт группы "Чиж & Со". На него пришли 600 посетителей. Из протокола следует, что некоторые из них были без масок. Кроме того, не соблюдалась социальная дистанция. В помещениях клуба не было бактерицидных облучателей воздуха, на антисептиках отсутствовала маркировка. 

Осмотр бара №4 показал, что его санитарное содержание неудовлетворительно, в баре грязно, пыльно, личные вещи хранились совместно с посудой и продуктами и так далее. 

В назначенный день юридическое лицо не явилось для составления протокола. 

Суд всех выслушал, изучил материалы и производство по делу прекратил.

В ситуации с "Ледовым дворцом" все сложилось иначе. Его руководство оштрафовали на 480 тыс. рублей после концерта Басты. 

Фото: vk.com/kkultspb

Теги: концерт, ограничительные меры, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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