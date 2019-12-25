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"Люмьер-Холл" временно закрыли из-за нарушения "коронавирусных" ограничений
Сегодня, 14:13
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nadezhda_sib

"Люмьер-Холл" временно закрыли из-за нарушения "коронавирусных" ограничений

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Их обнаружили во время джазового концерта.

Московский районный суд Петербурга на 20 дней закрыл креативное пространство "Люмьер-Холл" на набережной Обводного канала. ООО "Гаратэя" признали виновным в нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического населения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

В пространстве нарушался "масочный" режим джазовом концерте, который прошел 27-го ноября 2020-го года. Кроме того, отсутствовал "входной фильтр" при входе посетителей в проекционный музей, не проводилось обеззараживание воздуха и так далее. 

Ранее суд не стал наказывать клуб "А2" после концерта с 600 посетителями. 

Фото: lum_spb / Instagram 

Теги: люмьер холл, масочный режим, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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