"Люмьер-Холл" временно закрыли из-за нарушения "коронавирусных" ограничений

Их обнаружили во время джазового концерта.

Московский районный суд Петербурга на 20 дней закрыл креативное пространство "Люмьер-Холл" на набережной Обводного канала. ООО "Гаратэя" признали виновным в нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического населения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

В пространстве нарушался "масочный" режим джазовом концерте, который прошел 27-го ноября 2020-го года. Кроме того, отсутствовал "входной фильтр" при входе посетителей в проекционный музей, не проводилось обеззараживание воздуха и так далее.

Ранее суд не стал наказывать клуб "А2" после концерта с 600 посетителями.

Фото: lum_spb / Instagram