Вице-губернатор признала, что нужны системные решения.

Власти Петербурга рассказали о дефиците школьных психологов. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на реплику вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной. Представительница Смольного прокомментировала трагедию в казанской школе. Вспоминая о стрельбе, Потехина напомнила о похожем случае в керченском колледже. В 2018-м году 18-летний Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и расстреливал людей.

То, что мы точно будем делать - мы это делали и независимо, мы понимаем, что это очень серьезный дефицит в школах - это работа школьных психологов со сложными детьми. Потому что стреляют не только дети, которые зашли с улицы Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

В Петербурге предусмотрено более 110 тыс. путёвок в летние детские лагеря с частичной и полной оплатой за счёт городского бюджета. Город выделит на эти цели порядка 2,4 млрд. рублей.

Тем временем, суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу №175 Ильназа Галявиева. Хронологию трагических событий 11 мая Piter.tv собрал в одном месте.

Фото: Piter.tv