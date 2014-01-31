Власти Петербурга объявили последние 10 лотов для транспортной реформы

Заявку на участие можно подать до 16 августа этого года.

В Петербурге продолжается реализация транспортной реформы, которая начнется в апреле 2022 года. Во вторник, 27 июля, власти города объявили последние 10 лотов на перевозки пассажиров с середины 2022 по 2028 год. Информация появилась на сайте госзакупок. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Каждый лот включает в себя от одного до семи маршрутов, для каждого из которых требуется от 7 до 18 автобусов. Закупки с малым объемом транспортной работы позволят принять участие в торгах автотранспортным компаниям небольшого размера любого региона. Стоимость контрактов составляет от 362 млн до 1,389 млрд рублей.

Напомним, власти решили начинать реформу не в один день с июля 2022-го года, а переходить к ней постепенно в начале 4 месяцев. На первом этапе, в апреле 2022 года, на маршруты выйдут 800 автобусов в полным сохранением трассы следования. В июне появятся новые маршруты и маршруты с изменением трассы, к этому моменту для них будет готова инфраструктура. На этом этапе задействуют около 700 автобусов. В июле инфраструктура должна быть готова к 1300 новым автобусам.

Ранее мы писали, что в Петербурге построят 50 новых остановок за 100 млн рублей.

Фото: Piter.tv