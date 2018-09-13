Речь идет о QR-коде.

Смольный может ввести новые коронавирусные ограничения. Об 13 октября этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источника, знакомого с ходом обсуждения.

Петербург может последовать за Ленобластью. Речь идет о QR-коде, подтверждающем о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода. Есть вероятность, что без QR-кода нельзя будет посетить конгрессно-выставочные, культурные и спортивные и иные мероприятия с числом участников от 75 человек. Аналогичные ограничения могут коснуться и музеи, театры и госучреждения. Однако о ресторанах и салонах красоты речь пока не идет. Окончательное решение Смольный еще не принял, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Однако, по словам главного государственного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой, в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка. Поэтому в городе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предупредил горожан о возможных коронавирусных ограничениях. Он также заявил, что поддержит новые ограничения из-за высокого числа заразившихся.

Фото: Piter.tv