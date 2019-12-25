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Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V"
Сегодня, 8:00
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lesjasap

Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V"

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Минздрав страны подписал соглашение на поставку препарата с РФПИ.

Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V". Об этом в эфире местного телеканала Paraguay TV сообщил министр здравоохранения Хулио Массолени. Во время пресс-конференции спикер уточнил, что правительство южноамериканской республики подписало соглашение с представителями Российского фонда прямых инвестиций.

Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ...Речь идет о вакцине "Спутник V". Мы ждем...контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок

Хулио Массолени, глава Минздрава Парагвая

Напомним, что в середине января Парагвай одобрил в рамках ускоренной процедуры использование российской вакцины от коронавируса в экстренных случаях. Сейчас в стране зафиксировано более 136 тысяч зараженных инфекцией COVID-19. От ее погибли 2 779 пациентов.

Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов.


 

Теги: минздрав, парагвай, рфпи, спутник v, хулио массолени
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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