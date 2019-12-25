Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V". Об этом в эфире местного телеканала Paraguay TV сообщил министр здравоохранения Хулио Массолени. Во время пресс-конференции спикер уточнил, что правительство южноамериканской республики подписало соглашение с представителями Российского фонда прямых инвестиций.
Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ...Речь идет о вакцине "Спутник V". Мы ждем...контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок
Хулио Массолени, глава Минздрава Парагвая
Напомним, что в середине января Парагвай одобрил в рамках ускоренной процедуры использование российской вакцины от коронавируса в экстренных случаях. Сейчас в стране зафиксировано более 136 тысяч зараженных инфекцией COVID-19. От ее погибли 2 779 пациентов.
Медведев заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов.
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