Игорь Додон оценил отказ властей пускать в страну иностранных ученых.

Действующие власти Молдавии готовы устроить в стране беспредел ради того, чтобы понравиться коллективному Западу. Соответствующее заявление в ходе видеобрифинга с местными журналистами сделал бывший глава государства, лидер местной оппозиционной политической Социальной партии Игорь Додон. Бывший президент республики прокомментировал отказ впустить в страну группу российских ученых и специалистов из Центральной Азии.

Я думаю, что нынешняя власть делает все, чтобы понравиться своим западным кураторам. Из нескольких стран НАТО выдворили десятки сотрудников посольства России, то же самое Майя Санду сделала здесь, в Молдавии. Они хотят понравиться Западу, поэтому устраивает здесь беспредел. Если гражданин России хочет въехать в Молдавию, то его не пускают или держат по несколько часов на таможне. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что журналист из Бишкека Андрей Токомбаев объяснил, что следовавшая в Приднестровье на конференцию по русскому языку группа ученых из РФ и Центральной Азии получила отказ во въезде в Молдавию. В результате иностранцы вторые сутки находятся в аэропорту Кишинева. Речь идет о 20 пассажирах. Все они занимаются гуманитарными науками.

Санду намерена добиться отказа Молдавии от нейтралитета, заявил Додон.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon