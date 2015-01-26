Санду намерена добиться отказа Молдавии от нейтралитета, заявил Додон

Игорь Додон оценил планы Кишинева по вступлению в НАТО.

Молдавский президент Майя Санду намерена добиться того, чтобы в течение полутора лет республика отказалась от собственного нейтрального статуса. Соответствующее заявление в ходе видеобрифинга с местными журналистами сделал бывший глава государства, лидер местной оппозиционной политической Социальной партии Игорь Додон. Специалист попросил общественность обратить внимание на высказывания правительства и действующих властей о том, что нейтралитет не гарантирует Кишиневу безопасность.

Майя Санду и партия "Действие и солидарность" сделают все, чтобы в ближайшее время - год-полтора - Молдавия изменила конституцию и отказалась от нейтрального статуса… У Санду есть задача от тех, кто ее контролирует из-за рубежа, чтобы Молдавия стала частью НАТО. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Игорь Додон призвал Молдавию отказаться от ввязывания страны в вооруженные конфликты и навязывания стратегии НАТО.

Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon