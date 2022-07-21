Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон

Игорь Додон оценил риски военной угрозы в республике.

Действующее руководство страны в Кишиневе готово пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться у власти. Соответствующее заявление в ходе брифинга с местными журналистами сделал бывший глава государства, лидер местной оппозиционной политической Социальной партии Игорь Додон. Спикер считает, что Майя Санду будет готова даже допустить в республике военные действия.

С этим правительством...им нечего терять, они готовы сжечь страну, чтобы остаться у руля. Думаю, что Майя Санду и ее команда понимают, что они проиграют все последующие выборы. И эти люди готовы поджечь дом, начать любую войну, чтобы остаться у власти. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Таким образом эксперт прокомментировал риски военной угрозы для Молдавии. Игорь Додон добавил, что населению страны не стоит опасаться военных угроз до тех пор, пока страна остается независимым и нейтральным государством.

Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon