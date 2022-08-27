Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покинуть страну

Политик прокомментировал постановление инстанции в Кишиневе.

Бывший молдавский президент, действующий лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что судебная инстанция в Кишиневе разрешила ему покидать пределы страны, отклонив ходатайство прокурора о продлении запрета на выезд. По мнению спикера, такое постановление является правильным, но запоздалым. Он добавил, что не планирует покидать республику.

После 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата решила отклонить ходатайство прокуроров об очередном продлении мне запрета на выезд из Молдовы. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Напомним, что днем 14 сентября Высшая судебная палата рассматривала прошение об отмене Игорю Додону запрета на выезд из страны. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка восьми уголовных дел, три из них рассматриваются в судах.

Вызванный из-за выдворения главы Sputniк Молдова дипломат прибыл в МИД.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon