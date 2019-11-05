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Вызванный из-за выдворения главы Sputniк Молдова дипломат прибыл в МИД

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Машина дипломата подъехала к зданию ведомства.

Вызванный из-за выдворения главы "Sputniк Молдова" временный поверенный в делах Молдавии Серджиу Гончеренко прибыл в МИД России. Об этом сообщает "РИА Новости".

Машина дипломата подъехала к зданию ведомства. По его словам, руководитель "Sputnik Молдова" Виталий Денисов "вмешивался во внутренние дела страны и создавал угрозу информационной безопасности". В связи с этим было принято решение о его депортации из Молдавии.

Ранее Додон обвинил проевропейское правительство в передаче крупных активов Западу.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: sputnik молдова, дипломат, мид россии, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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