Экс-глава Молдавии обвинил Кишинев в растрате стратегических активов страны.

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова и бывший президент страны Игорь Додон обвинил проевропейское правительство Кишинева в незаконной передаче Западу крупных инфраструктурных предприятий. В частности, речь идет о местной газотранспортной сети. Экс-глава государства в социальных сетях ответил на вопросы журналистов.

...Передает стратегические активы. Такого рейдерского захвата даже в 90-х не было. <…> Незаконно через решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям взяли распределительные, магистральные сети и передали румынам. Никогда такого никто себе не позволял. Игорь Додон, политик Молдавии

Эксперт уверен в том, что передача газотранспортной сети под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз" - это только одно решение в общей цепи. Он напомнил, что когда власть находилась в руках Демократической партии при Владе Плахотнюке, то молдавские граждан лишились контроля над банковской системой. Сейчас в республике нет ни одного частного банка, которого бы не контролировало государство или компании Запада.

Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией, заявил Додон.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon