Трагедия произошла на станции метро "Оливос" 3 мая.

Власти Мексики объявили трехдневный траур в связи с катастрофой в метро. Об этом сообщается в официальном правительственном указе, подписанного президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Текст документа размещен в местном издании Diario Oficial de la Federacion.

Объявляется трехдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии <...> метрополитена Мехико 3 мая. документ

Напомним, что трагедия произошла на юге латиноамериканского государства около станции "Оливос". Поздно вечером 3 мая там обрушилась часть пролета метромоста. Упал состав с пассажирами. Два вагона рухнули с высоты в десять метров. Жертвами инцидента стали не менее 10 человек, а пострадавшими - не менее 79 жителей. Линия метрополитена, на которой произошла трагедия, временно выведена и эксплуатации.

Глава МИД Мексики провел переговоры с центром "Вектор".

Видео: YT / AFP News Agency

