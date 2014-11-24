Глава МИД Мексики провел переговоры с центром "Вектор"

Мексиканских специалистов будут информировать о вакцине.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард провел переговоры с центром "Вектор". Об этом он рассказал местным журналистам. Его слова приводит "РИА Новости".

Эбрард уточнил, что во время своего недавнего визита в Россию он хотел узнать подробности о местной вакцине помимо "Спутника V".

Есть другая вакцина, которую производит центр "Вектор". Его препарат также зарегистрирован в России и имеет эффективность около 94%. Марсело Эбрард, глава МИД Мексики

Он также заявил, что мексиканских специалистов будут информировать об этой вакцине. Что касается поставок препарата, то они будут нескоро.

Ранее мы сообщили, что Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V".

Видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador