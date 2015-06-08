В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня после ракетного удара ВСУ

Александр Гусев объявил о том, что регион почтит память жертв налета ВСУ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об объявлении 23, 24 и 25 июня днями траура после атаки Вооруженных сил Украины на российский регион. Соответствующее заявление чиновник сделал общественности через собственный аккаунт в национальном мессенджере Макс. Ранее он уведомил, что из-за ракетного обстрела противника по административному центру 22 июня пятеро скончались. Пострадавшими считаются еще несколько десятков местных жителей.

В течение трех дней в регионе будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям было рекомендовано скорректировать содержание трансляций, а также воздержаться от развлекательных мероприятий. Александр Гусев, глава региона

Также Александр Гусев призвал жителей Воронежской области почтить память жертв воздушного налета ВСУ. Губернатор отметил, что телеграммы со словами сочувствия поступают в местное правительство из других регионов. Он выразил благодарность за "человеческую солидарность и поддержку в трудный час.

Гусев: десять многоэтажек повреждены в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж.

Фото: Piter.tv