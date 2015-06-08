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В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня после ракетного удара ВСУ
Сегодня, 8:46
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В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня после ракетного удара ВСУ

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Александр Гусев объявил о том, что регион почтит память жертв налета ВСУ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об объявлении 23, 24 и 25 июня днями траура после атаки Вооруженных сил Украины на российский регион. Соответствующее заявление чиновник сделал общественности через собственный аккаунт в национальном мессенджере Макс. Ранее он уведомил, что из-за ракетного обстрела противника по административному центру 22 июня пятеро скончались. Пострадавшими считаются еще несколько десятков местных жителей.

В течение трех дней в регионе будут приспущены государственные флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям было рекомендовано скорректировать содержание трансляций, а также воздержаться от развлекательных мероприятий.

Александр Гусев, глава региона 

Также Александр Гусев призвал жителей Воронежской области почтить память жертв воздушного налета ВСУ. Губернатор отметил, что телеграммы со словами сочувствия поступают в местное правительство из других регионов. Он  выразил благодарность за "человеческую солидарность и поддержку в трудный час.

Гусев: десять многоэтажек повреждены в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж.

Фото: Piter.tv

Теги: александр гусев, беспилотники, воронежская область, всу, траур
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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