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При обрушении метромоста в Мехико погибли 15 человек

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На опорах конструкции были трещины с 2017 года.

При обрушении метромоста в городе Мехико погибли 15 человек, еще 34 госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности и защиты граждан страны.

Инцидент произошел в понедельник, 3 мая, в 22:25 по местному времени. Мост обрушился по ходу следования поезда между станциями "Оливос" и "Тесонко". Под обломками оказалось несколько автомобилей, проезжавших по дороге под мостом.

По информации издания El Pais, с 2017 года на опорах конструкции были трещины, которые появились после землетрясения в столице Мексики.

Ранее мы сообщали, что в Волгограде простились с баскетболистками, погибшими в ДТП на Ставрополье.

Видео: YouTube / AFP News Agency

Теги: жертвы, мехико, обрушение моста, проишествие
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей,

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