  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:00
116
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Власти Грузии опубликовали кадры с Саакашвили в больнице

0 0

Политик повредил медоборудование больницы.

Власти Грузии опубликовали кадры с Михаилом Саакашвили в больнице. Кадры с размещением в тюремном госпитале политика распространились в социальной сети Facebook. Авторами выступили представители специальной пенитенциарной службы страны. В кадре видно, что представители силовой структуры силой вывели экс-президента из машины. Зафиксировано, что после этого заключённый повредил медицинское оборудование больницы под номером 18 и оскорбил представителей закона.

Исходя из высокого общественного интереса, публикуем видеокадры, на которых видно его помещение в палату, а также тот факт, что Саакашвили подвергал физическому насилию персонал учреждения и повредил медицинское оборудование.

пресс-служба

Напомним, что Михаил Саакашвили был переведен из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу по состояния здоровья после длительной голодовки. Ранее в соцсетях были показаны кадры с тем, как политик принимает пищу в момент своей голодовки. Адвокаты бывшего президента Грузии сообщают, что политика обманули, пообещав перевести его в гражданскую клинику.

Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили.

Фото и видео: Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia
 

Теги: грузия, михаил саакавшили
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии