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Появилось видео, как Саакашвили принимает пищу во время голодовки

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На кадрах заметно, что он есть кашу.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принимает пищу, несмотря на голодовку. Видео из тюрьмы, где находится Саакашвили, было опубликовано в Facebook. Пенитенциарной службой Грузии.

На кадрах заметно, что бывший президент Грузии есть кашу, а также рядом с ним стоит бутылка с соком.

 "В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме. Политик требует от властей встречи с украинским консулом.

Видео: Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia

Теги: голодовка, михаил саакашвили
Категории: Лента новостей,

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