Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили

Нед Прайс передал призыв Вашингтона к Тбилиси.

Госдепартамент США призвал Грузию достойно обращаться с Михаилом Саакашвили, который в настоящее время находится в местной тюрьме. Такое заявление во время брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник объяснил прессе, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией. Страна призывает грузинских коллег принять меры для того, чтобы убедиться в удовлетворении нужд заключенного в его физическом и ментальном здоровье.

Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Вашингтон призывает Тбилиси предоставлять Саакашвили адекватные медицинские меры.

Появилось видео, как Саакашвили принимает пищу во время голодовки.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

