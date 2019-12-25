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Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили
Сегодня, 9:10
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Госдеп призвал Грузию достойно обращаться с Саакашвили

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Нед Прайс передал призыв Вашингтона к Тбилиси.

Госдепартамент США призвал Грузию достойно обращаться с Михаилом Саакашвили, который в настоящее время находится в местной тюрьме. Такое заявление во время брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник объяснил прессе, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией. Страна призывает грузинских коллег принять меры для того, чтобы убедиться в удовлетворении нужд заключенного в его физическом и ментальном здоровье.

Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Вашингтон призывает Тбилиси предоставлять Саакашвили адекватные медицинские меры.

Появилось видео, как Саакашвили принимает пищу во время голодовки.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

Теги: госдеп, грузия, михаил сакашвили, нед прайс
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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