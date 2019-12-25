Власти Гаити рассказали о пытках президента перед его смертью

Он надеется, что правосудие будет обеспечено.

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Жозеф заявил, что нападающие пытали президента страны Жовенеля Моиза перед убийством. Об этом он сказал в ходе интервью американскому телевизионному каналу ABC News. Жозеф выразил надежду на то, что правосудие будет обеспечено.

Никто бы никогда не подумал, что президент Жовенель Моиз будет убит, что его будут пытать в его собственном доме. Клод Жозеф, и.о. премьер-министра Гаити

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Кроме того, тяжелое огнестрельное ранение получила жена президента – Мартин Моиз. Она была отправлена в медицинское учреждение. По словам главы полиции Гаити, четверо из нападавших были убиты 8 июля, еще двое находятся под контролем. Дети из президентской семьи покинули территорию государства. Правоохранительные органы Гаити установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству главы Гаити.

Ранее задержанные американцы заявили, что у наемников не было задачи убить президента Гаити.

Фото: juno7.ht