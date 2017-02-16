Власти Филадельфии опубликовали записи, сделанные в день убийства Уолтера Уоллеса

Полиция разместила ролик, чтобы повысить прозрачность расследования убийства гражданина.

Власти города Филадельфии, расположенного в американском штате Пенсильвания, публиковали записи, сделанные в день убийства Уолтера Уоллеса. Ролик размещен журналистами телеканала CBS News. В СМИ появились записи звонков, сделанных в экстренную службу 911, а также видео с нательных камер офицеров полиции, дежуривших в тот день.

Глава полицейского управления города Даниэль Аутло рассказала, что записи впервые публикуются ради того, чтобы повысить прозрачность расследования убийства жителя Филадельфии. Известно, что правоохранительные органы на место вызвали брат, сестра и сосед Уоллеса. Они сообщили, что мужчина атакует своих родителей.

На видео заметно, что Уоллес покидает дом. Он держал в руках нож. После этого молодой человек направился в сторону представителей закона. Оба офицера направили на цель пистолеты. Они неоднократно призывали бросить оружие. В результате обоим силовикам пришлось открыть огонь. На кадры попала женщина, пытавшаяся вмешаться в ситуацию. Она кричала, что у Уоллеса проблемы с психикой, а сейчас наступило обострение.

Напомним, что темнокожий молодой человек Уолтер Уоллес был застрелен 26 октября. После этого в городе начались протесты.

В Филадельфии обнаружен фургон со взрывчатыми веществами.

Видео: Philadelphia Police Department