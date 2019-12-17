В Филадельфии обнаружен фургон со взрывчатыми веществами

В машине находился пропан, факелы и динамит.

Полиция Филадельфии в американском штате Пенсильвания обнаружила фургон со взрывчатыми веществами. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала 6abc. В СМИ уточнили, что вечером 28 октября представители закона проверили подозрительное транспортное средство. В нем были обнаружены баллоны с пропаном, факелы и динамит. На данный момент сведения о том, кому принадлежит машина и о задержанных не поступали.

В ближайшем будущем мы планируем опубликовать записи звонков 911, предшествовавших инциденту, и записи нательной камеры офицеров, находившихся в тот день при исполнении Даниэль Аутло, шеф городской полиции

Напомним, что Филадельфия находится в режиме повышенной готовности из-за беспорядков, которые начались с понедельника. Протесты против действий полиции вызваны гибелью 27-летнего чернокожего мужчины Уолтера Уоллеса. Его застрелили офицеры из-за того, что мужчина с психическим расстройством отказался положить нож на землю и пошел в сторону полицейских.

В Вашингтоне вспыхнули столкновения с полицией после смерти мотоциклиста.

Видео: YouTube / 6abc Philadelphia