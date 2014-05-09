В Петербурге спасли собак запертых в фурах после жалоб жителей

Породистых собак нашли в закрытых грузовиках с мусором в Петербурге.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции после обращений местных жителей обнаружили породистых собак, запертых в грузовых фурах, стоящих на одной из городских территорий. О произошедшем сообщили очевидцы "Фонтанке".

Жители обратили внимание на громкий вой и скулёж, доносившиеся из одной из фур. После этого они вызвали сотрудников полиции. Правоохранители вскрыли грузовой автомобиль и обнаружили внутри двух австралийских пастушьих собак. Животные находились среди скопившегося мусора.

По словам очевидцев, фуры принадлежат мужчине примерно 45 лет. Местные жители утверждают, что ранее видели его во время выгула собак. Также сообщается, что всего мужчине могут принадлежать четыре фуры, в которых содержатся животные.

Жители отмечают, что от некоторых автомобилей исходит резкий трупный запах. По их словам, грузовики находятся на месте более полугода. Ранее из одной из фур был слышен скулёж нескольких щенков, однако в настоящее время, по словам очевидцев, оттуда раздаётся лай только одной собаки.

Обстоятельства произошедшего и состояние остальных животных уточняются.

Фото: Pxhere