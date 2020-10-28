В Вашингтоне вспыхнули столкновения с полицией после смерти мотоциклиста

Протестующие разбили окна в полицейском участке.

В Вашингтоне (округ Колумбия) вспыхнули столкновения с полицией после смерти мотоциклиста. Об этом рассказали журналисты из местного издания Washington Post. В СМИ уточнили, что трагедия произошла около 22:10 часов (05:10 часов по московскому времени) в пятницу. Офицеры заметили на дороге байкера без шлема и попытались остановить нарушителя. В результате его транспортное средство столкнулось с другим. Пострадавший скончался в больнице.

Гибель мужчины вызвала волну протестов против действий правоохранительных органов. В ходе митинга активисты били окна в здании полицейского участка, а также опрокидывали мусорные баки. Они кидали различные предметы в офицеров. На данный момент известно об одном пострадавшем представителе закона и одном задержанном.

Глава полиции округа Колумбия Питер Ньюшэм рассказал, что ведется расследование по факту того, что могло стать причиной гибели мотоциклиста.

В Филадельфии толпа устроила погромы во время протестов.

Видео: YT / The Anti-Communist