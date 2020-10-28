Американцы вышли на улицы после убийства темнокожего мужчины полицией.

В Филадельфии толпа устроила погромы во время протестов. В Twitter-аккаунте местной полиции заявили, что в беспорядках принимают участие около тысячи человек.

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Напомним, что журналисты Newsweek рассказали, что протесты в регионе начались вечером 26 октября после убийства полицейскими темнокожего мужчины. Предположительно, вооруженный ножом Уолтер Уоллис двигался в направлении офицеров. Его пыталась задержать женщина. Американец не реагировал на призывы полиции остановиться и бросить оружие. Семья погибшего заявила, что он страдал психическим расстройством и принимал лекарства. Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло уверена, что ролик с трагедией вызывает множество вопросом. По данному делу ведется расследование.

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Видео: Youtube/Daily Caller, 6abc Philadelphia