В ДТП на улице Руставели 54-летний байкер получил тяжёлые травмы

Он столкнулся с грузовиком с полуприцепом.

Полицией проводится проверка по факту ДТП на улице Руставели, где пострадал байкер. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В девять утра 25 июня около дома 20 по улице Руставели 43-летний водитель, управляя грузовиком "Ситрак" с полуприцепом, при повороте не уступил преимущество в проезде и совершил столкновение с едущим в попутном направлении мотоциклом "Ямаха" под управлением 54-летнего байкера.

В результате ДТП мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован.

Также в начале июня после ДТП на Руставели скончался водитель мотоцикла Honda.

Фото: Piter.tv