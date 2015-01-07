В ДТП на улице Руставели 54-летний байкер получил тяжёлые травмы

Полицией проводится проверка по факту ДТП на улице Руставели, где пострадал байкер. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В девять утра 25 июня около дома 20 по улице Руставели 43-летний водитель, управляя грузовиком "Ситрак" с полуприцепом, при повороте не уступил преимущество в проезде и совершил столкновение с едущим в попутном направлении мотоциклом "Ямаха" под управлением 54-летнего байкера.
В результате ДТП мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован.
Также в начале июня после ДТП на Руставели скончался водитель мотоцикла Honda.
Фото: Piter.tv
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