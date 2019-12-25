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Cбившему актрису Ксению Добромилову байкеру дали 1,5 года принудительных работ
Сегодня, 13:04
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Cбившему актрису Ксению Добромилову байкеру дали 1,5 года принудительных работ

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Смертельное ДТП произошло весной в Москве.

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным мотоциклиста Максима Завирюху, насмерть сбившему актрису и фотографа Ксению Добромилову.  Ему назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ мотоциклисту, сообщили "Известия".

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Свою вину он признал.

Суд отказал в прекращении дела из-за примирения сторон несмотря на то, что Завируха предоставил документы, что выплатил матери погибшей 2 млн рублей. Мотоциклиста приговорили к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% в пользу государства.

Актриса Ксения Добромилова погибла после наезда мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице в Москве в начале мая. Один из байкеров не справился с управлением и влетел в девушку.  35-летняя погибшая работала фотографом и актрисой. Ее стали узнавать после съемок в клипе "Девочка-война" исполнителей HammAli & Navai.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: актриса ксения добромилова, байкер, ксения добромилова, москва, суд
Категории: Криминальные происшествия, Новости России, Лента новостей, Происшествия,

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