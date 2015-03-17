Овечкин забросил 888-ю шайбу и сократил отставание от рекорда Гретцки до 6 голов

"Вашингтон" выиграл у "Филадельфии" со счетом 3:2.

Российский нападающий из команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против представителей "Филадельфии". В настоящее время спортсмен довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до показателя в 888 очков. Форвард занимает второе место в рейтинге. Он уступает только канадскому игроку Уэйну Гретцки, на счету которого записаны 894 заброшенные шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" проведет еще 13 матчей.

Напомним, что ледовая встреча закончилась победой "Вашингтона" с результатом 3:2. Алесандр Овечкин открыл счет на 15-й минуте матча. Дополнительно голы реализовали на 22 и 32 минутах его сокомандники Брэндон Дюхейм и Эндрю Манджапане. От клуба проигравших голы записаны на 46 и 58 минутах от Райана Пёлинга и Шона Кутюрье.

Сейчас "Вашингтон" продолжает возглавлять турнирную таблицу Столичного дивизиона, команда в 69 матчах набрала 100 очков. "Филадельфия" с 64 очками после 70 игр идет последней в этом же дивизионе. В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 23 марта по московскому времени примет "Флориду", "Филадельфия" 22 марта в гостях сыграет с "Далласом".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости