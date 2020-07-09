Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала

Владимир Сипягин не собирается подавать в отставку из-за возбуждения уголовного дела против его коллеги Сергея Фургала.

Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Сергея Фургала. Об этом чиновник написал в собственном аккаунте в Instagram. Владимир Сипягин объяснил, что не собирается подавать в отставку.

Ранее о подобном во время выступления в Госдуме заявил Владимир Жириновский. Политик считает, что ЛДПР следует попросить всех своих градоначальников уйти с занимаемых должностей в знак протеста. Речь шла не только о главе Владимирской области, но и о Алексее Островском, который занимает пост главы Смоленской области.

Спрашивают, во-первых, как я оцениваю сам факт. Оцениваю я его так, что только суд скажет, виновен человек или нет. Только у него по закону есть такое право. А на сегодняшний день мы с вами даже не знаем, вообще дойдёт ли дело до суда Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области

Чиновник напомнил, что согласно статистике, только одно из четырех возбужденных уголовных дел попадает на рассмотрение в судебную инстанцию. Остальные дела, по словам Сипягина, "рассыпаются на досудебной стадии".

Фургал не признал вину в организации убийств.

Видео: СК России